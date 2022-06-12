Президент Турции исключил проведение досрочных выборов

CentralAsia (CA) - Выборы в Турции пройдут в июне 2023 года, о досрочном их проведении речь не идет, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

«В ноябре выборов не будет, выборы состоятся в июне следующего года», — сказал турецкий лидер.

Он также обратился к Кемалю Кылычдароглу, лидеру Народно-республиканской партии, оппозиционной по отношению к правящей Партии справедливости и развития, с вопросом, будет ли он баллотироваться в президенты.

«Объясните, являетесь ли вы кандидатом или нет, или объявите своего кандидата», — сказал Эрдоган. Ранее Кылычдароглу просил действующего президента объявить дату выборов.

Эрдоган возглавляет Турцию с 2014 года, на второй срок он был избран во время досрочных выборов, проходивших в июне 2018-го. Помимо президентских выборов, в 2023 году пройдут выборы в турецкий парламент.

9 июня Эрдоган объявил, что будет кандидатом в президенты на выборах 2023 года от Народного альянса — коалиции правящей партии и оппозиционной Партии националистического движения. Другая коалиция, Национальный альянс, в который входит партия Кылычдароглу, не определила кандидата, но не исключено, что им будет именно лидер Народно-республиканской партии. Эрдоган указывал, что знает о желании Кылычдароглу баллотироваться в президенты.