Монгольская столица готовится выставить реликвии Будды из Индии

CentralAsia (MNG) - В знак особого жеста доброй воли своему «духовному соседу» Монголии Индия отправит четыре святые реликвии Будды, которые будут выставлены в течение 11 дней в храме Батцагаан в монастыре Гандан в Улан-Баторе.

Священные «реликвии Капилвасту» были доставлены в Монголию в двух специальных пуленепробиваемых гробах на борту самолета ВВС Индии в воскресенье вместе с индийской делегацией из 25 человек во главе с министром юстиции и права Союза Кирен Риджиджу.

Реликвии, которые, как полагают, содержат останки Гаутамы Будды, являются частью коллекции, выставленной в Национальном музее, и были последней частью выставки в нескольких городах Шри-Ланки, а также последней частью выставки в нескольких городах Шри-Ланки в 2012 году. Археологическая служба Индии присвоила им статус категории «АА» из-за их редкости и хрупкости, а также было решено, что они не будут высылаться из страны.

Однако для Монголии было сделано исключение по специальному запросу монгольского правительства и с учетом давних дипломатических отношений Индии с ее «третьим соседом» на Востоке. Кстати, премьер-министр Нарендра Моди был первым премьер-министром Индии, посетившим Монголию в 2015 году. Он посетил монастырь Гандантэгчинлен, где теперь будут выставлены реликвии, подарил Хамба-ламе саженец дерева Бодхи и во время своего выступления перед монгольским парламентом назвал Индию и Монголию духовными соседями.

С тех пор Индия удвоила свои усилия по использованию своей «мягкой силы», развитию и продвижению буддийского кругооборота, шаг, сделанный с оглядкой на Китай, который также вложил значительные средства в инфраструктурные проекты для воспитания буддийских лидеров.

Индия также напечатала и представила 75 экземпляров 108 томов «Монгольского Ганжуура», буддийского канонического текста, для распространения в каждом монастыре по всей Монголии, и взяла на себя обязательство оцифровать рукописи Ганжуура для монгольского правительства.

Выступая перед журналистами перед своим отъездом в воскресенье, Риджиджу сказал, что вернется в Индию 16 июня после посещения там празднования Будды Пурнимы 14 июня. Однако группа официальных лиц из Национального музея останется в Монголии в течение 11 дней, в течение которых будут выставлены реликвии, и вернет их в Индию.

Риджиджу также сказал, что это историческая веха в отношениях между Индией и Монголией, которая будет способствовать дальнейшему развитию культурных и духовных отношений между двумя странами.

Реликвии Будды были обнаружены в Пипрахве, в районе Сиддхартнагар штата Юта, который считается частью древнего города Капилавасту. Археологическая служба Индии (ASI) проводила раскопки в Пипрахве в период с 1971 по 1977 год, в ходе которых они обнаружили две каменные шкатулки из стеатита с письменами, содержащие 12 священных реликвий из большей шкатулки и 10 священных реликвий из меньшей шкатулки. Надпись на крышке шкатулки относится к реликвиям Будды и клана Шакья. Считается, что это священные реликвии Будды, и сейчас они переданы в долгосрочную аренду от ASI Национальному музею в Нью-Дели. Четыре реликвии происходят из числа 22 реликвий Будды, которые в настоящее время хранятся в Национальном музее в Дели и известны как «реликвии Капилвасту», поскольку они находятся в месте в Бихаре, которое считается древним городом Капилвасту. Они были обнаружены в 1898 году.

ВВС Индии предоставили специальный самолет C-17 GlobeMaster для перевозки святых мощей, которые примут в Монголии министр культуры страны, советник президента страны и группа монахов. Реликвии Будды, имеющиеся в Монголии, также будут выставлены вместе с реликвиями из Индии.

Индия согласилась предоставить реликвию Будды на Будда Пурнима по просьбе Монголии: Кирен Риджиджу

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