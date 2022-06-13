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Монголия готовится к операции по пересадке сердца и поджелудочной железы от мертвых доноров

CentralAsia (MNG) -  На пленарном заседании Великого Государственного Хурала состоялось первое обсуждение законопроекта о внесении изменений в Закон о донорах, внесенного депутатами Ж.Чинбурэн и Ц.Туваан 6 мая 2022 года, и представленных совместно законопроектов.

«В рамках новой редакции Закона о донорах, которая должна быть утверждена в 2018 году, создано Управление по координации трансплантации тканей и клеток. На сегодняшний день выявлено более 3800 неживых доноров, 24 из которых были пожертвованы.

За это время мы успешно провели 31 трансплантацию почки и 21 трансплантацию печени от мертвых доноров. Мы берем почки, печень и сухожилия от неживого донора и проводим лечение по пересадке. Приказом министра здравоохранения созданы и готовятся национальная бригада по пересадке сердца и бригада по пересадке поджелудочной железы в составе объединенной бригады 3-й и 1-й государственных центральных больниц. От одного от неживого донора можно дать жизнь 8-10 людям, а сегодня мы даем жизнь 4-5 людям и улучшаем качество их жизни», — отметила рабочая группа законопроекта о внесении изменений в Закон о донорах.

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