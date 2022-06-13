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Эндоваскулярная хирургия началась во Второй государственной центральной больнице в Улан-Баторе
В.Гантулга
В.Гантулга

CentralAsia (MNG) -  Мы поговорили с В. Гантулга, заведующим отделением ангиографии Второй государственной центральной больницы, хирургом, о новых технологиях и услугах, внедряемых в больнице, — пишет монгольский новостной сайт gogo.mn.

«Ангиографическая диагностика и лечение были впервые введены в медицинскую практику в форме ангиографической диагностики, а затем переросли хирургию через кровеносные сосуды. Всемирно известная как еndovascular surgery или эндоваскулярная хирургия. Эндоваскулярная хирургия стремительно развивается в нашей стране», — говорит В. Гантулга.

«В нашей больнице самое современное оборудование эндоваскулярной хирургии, используемое в развитых странах. Поскольку в нашей стране выполнялась цереброваскулярная нейрохирургия, у нас не было особых трудностей с внедрением готовых хирургических вмешательств. Страховое финансирование также было решено, так что это относительно легко. Однако в некоторых областях, таких как периферические артерии, клиент должен будет платить, потому что они не застрахованы», — сказал он.

«Общество эндоваскулярной нейрохирургии было создано в 2021 году, и его президентом является доктор Б. Ганбаатар из Третьей больницы. Основная цель общества – расширение цереброваскулярной и эндоваскулярной хирургии, развитие ее в других больницах, подготовка новых кадров, обмен опытом, внедрение новых передовых технологий. Обучение на рабочем месте в этой области продолжается. В ближайшее время мы планируем пригласить врачей из Германии, Тайваня и Кореи для проведения научно-практических конференций. Наши хирурги приступили к высокотехнологичным операциям по цереброваскулярной хирургии, которые проводятся в развитых странах», , — заключал интервью В. Гантулга, заведующий ангиографическим отделением Второй государственной центральной больницы.

Эндоваскулярная хирургия (рентгенохирургия, интервенционная кардиология и интервенционная радиология) — хирургические вмешательства, проводимые на кровеносных сосудах чрескожным доступом под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов.

Эндоваскулярная операция на сердце - хирургическое вмешательство, проводимое на сердце хирургическими инструментами, вводимыми чрескожным доступом через кровеносные сосуды под контролем методов лучевой визуализации с использованием специальных инструментов.

Что такое цереброваскулярная нейрохирургия? Аневризмы головного мозга и церебральные артериовенозные мальформации – частые проблемы, которые лечат нейрохирурги головного мозга. Проблемы, которые лечат нейрохирурги головного мозга, включают аномалии артерий и вен, которые входят в мозг и выходят из него. Цереброваскулярные нейрохирурги также лечат проблемы, связанные с формой и функцией сосудов.

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