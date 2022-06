Дзюдоисты России выступят на международном турнире в Монголии под флагом IJF

CentralAsia (MNG) - Международная федерация дзюдо (IJF) сообщила, что российские дзюдоисты были заявлены для участия в турнире Большого шлема в Улан-Баторе в качестве нейтральных спортсменов.

IJF запретила использование флагов России и Беларуси из-за войны в Украине, но не стала полностью запрещать спортсменам, позволив им соревноваться как нейтральные.

На сегодняшний день россияне не воспользовались этим вариантом, но в Монголии ситуация изменится, поскольку IJF настаивает на том, что не откажется от разрешения российским и белорусским спортсменам «участвовать в соревнованиях IJF под флагом, гимном и цветами IJF».

IJF является исключением среди международных олимпийских федераций, занявших эту позицию, но защищает ее как дающую «равные шансы всем спортсменам, подняться над дискриминацией, политикой, конфликтами или любыми другими вопросами, не связанными со спортом» и гарантирующую, что спортсмены «не быть наказаны за вопросы, которые находятся вне их контроля».

«Дзюдо — это образовательный вид спорта», — сказал президент IJF Мариус Визер, румын. «Оно учит таким ценностям, как уважение, дружба, мужество, взаимопомощь.

«Дзюдо всегда стремилось избегать политического вмешательства или любой формы дискриминации в отношении спортсменов или любых других представителей дзюдо.

«Кроме того, Международная федерация дзюдо уже много лет проводит специальные программы «Дзюдо во имя мира», которые мы используем в качестве инструмента для объединения сообществ, для улучшения диалога и социальной сплоченности в районах, отмеченных различного рода конфликтами».

