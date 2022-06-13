Дзюдоисты России выступят на международном турнире в Монголии под флагом IJF

CentralAsia (MNG) - Международная федерация дзюдо (IJF) сообщила, что российские дзюдоисты были заявлены для участия в турнире Большого шлема в Улан-Баторе в качестве нейтральных спортсменов.

IJF запретила использование флагов России и Беларуси из-за войны в Украине, но не стала полностью запрещать спортсменам, позволив им соревноваться как нейтральные.

На сегодняшний день россияне не воспользовались этим вариантом, но в Монголии ситуация изменится, поскольку IJF настаивает на том, что не откажется от разрешения российским и белорусским спортсменам «участвовать в соревнованиях IJF под флагом, гимном и цветами IJF».

IJF является исключением среди международных олимпийских федераций, занявших эту позицию, но защищает ее как дающую «равные шансы всем спортсменам, подняться над дискриминацией, политикой, конфликтами или любыми другими вопросами, не связанными со спортом» и гарантирующую, что спортсмены «не быть наказаны за вопросы, которые находятся вне их контроля».

«Дзюдо — это образовательный вид спорта», — сказал президент IJF Мариус Визер, румын. «Оно учит таким ценностям, как уважение, дружба, мужество, взаимопомощь.

«Дзюдо всегда стремилось избегать политического вмешательства или любой формы дискриминации в отношении спортсменов или любых других представителей дзюдо.

«Кроме того, Международная федерация дзюдо уже много лет проводит специальные программы «Дзюдо во имя мира», которые мы используем в качестве инструмента для объединения сообществ, для улучшения диалога и социальной сплоченности в районах, отмеченных различного рода конфликтами».

Proud to have such a strong judo host nation returning to the World Judo Tour! Stay tuned for the prestigious Mongolia Grand Slam next June ???#Judo #Mongolia @BattulgaKh pic.twitter.com/hng81u7S9Z — Marius Vizer (@MariusVizer) November 28, 2021

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал на время исключить спортсменов из России и Беларуси из всех международных видов спорта, поскольку полномасштабное вторжение России в Украину, начатое 24 февраля, нарушило олимпийское перемирие.

Однако президент МОК Томас Бах в последние дни предупредил, что спортивные организации «не могут применять санкции к кому-либо только из-за того, что у них есть паспорт», и попытался представить позицию МОК в отношении россиян и белорусов как защитную меру.

IJF сослалась на комментарии Баха, когда объявила, что россияне будут соревноваться в Улан-Баторе.

С началом войны в Украине IJF отстранил российского лидера Владимира Путина от должности своего почетного президента.

По данным ООН, с 24 февраля в Украине было убито не менее 4339 мирных жителей, которые считают, что реальная цифра намного выше.

Более 7,3 миллиона человек были вынуждены покинуть Украину.

Россия может похвастаться несколькими спортсменами, которые в настоящее время входят в число лучших в этом виде спорта: Арман Адамян занимает второе место в мировом рейтинге среди мужчин в категории до 100 кг, а Тамерлан Башаев также занимает второе место в категории свыше 100 кг.

Ожидается, что около 227 дзюдоистов из 28 стран примут участие в турнире Большого шлема в Улан-Баторе, который пройдет с 24 по 26 июня.

28 дзюдоистов из сборной России выступят на международном турнире в Монголии под флагом IJF.

Состав:

-60 кг

Рамазан Абдулаев

Альберт Огузов

-66

Мурад Чопанов

Яго Абуладзе

-73

Махмадбек Махмадбеков

Армен Агаян

-81 кг

Алан Хубецов

Давид Карапетян

-90 кг

Мансур Лорсанов

Михаил Игольников

-100

Арман Адамян

Матвей Каниковский

+100

Инал Тасоев

Валерий Ендовицкий

-48 кг

Ирина Долгова

Сабина Гилязова

-52

Алеся Кузнецова

Лилия Нугаева

-57 кг

Дарья Курбонмамадова

Ксения Галицкая

-63 кг

Камила Бадурова

Дали Лилуашвили

-70 кг

Мадина Таймазова

Яна Полякова

-78 кг

Антонина Шмелева

Надежда Татарченко

+78 кг

Дарья Владимирова

Анна Гущина

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