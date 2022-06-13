Монголы открыли ресторан Nábi на туристической гастрономической улице венгерской столицы

CentralAsia (MNG) - В Венгрии монголы открыли ресторан на улице Ráday U 20 Budapest. Эта улица называется Ресторанной улицей Ráday в Будапеште. Она пользуется огромной популярностью среди местных жителей, соответственно цены в заведениях здесь обычно ниже.

Улицу Ráday часто называют ресторанной, так как на ней расположено огромное количество ресторанов, кафе и баров. На этой улице вы найдёте заведения на любой вкус: начиная от ресторана отмеченного звездой «Мишлена» (ресторан Costes), заканчивая мелкими закусочными и кафе. И теперь монгольский ресторан.

Особенно приятно гулять по улице с апреля по октябрь, когда рестораны открывают летние уличные террасы и каждый пытается выделиться среди других.

Молодые монголы продвигают монгольскую кухню, предлагая своим клиентам национальные блюда, такие как хуушуур, бууз, хуйцай, цуйван, суутэй цай (чай с молоком) и банштай цай (чай с пельменями). Кроме монгольских блюд они предлегают суши, Creamy kimchi udon, Shoyu ramen и Tonkotsu ramen.

Более 4000 монголов учатся и работают в Венгрии.

Венгрия является 57-й по величине экономикой в ​​Центральной и Восточной Европе. Сельское хозяйство хорошо развито и занимает 35-е место в мире по экспорту.

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