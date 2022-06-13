Три процента всех конфет на монгольский рынок поставляют местные производители

Конфеты монгольского производства

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа работал на конфетно-шоколадной и кондитерской фабрике «Moncondi» в рамках национального движения «Продовольствие и безопасность».

Генеральный директор ООО «БОСА Холдинг» Б.Нандинчимэг заявила, что предоставление долгосрочных, низкопроцентных кредитов, предоставление налоговых льгот на 3-5 лет, освобождение сырья и оборудования от таможенных пошлин и НДС станет большой поддержкой отечественным предприятиям.

Около 97 процентов кондитерских продуктов на внутреннем рынке импортируется. Если кредит будет предоставлен и поддержан налоговой политикой, только Moncondi сможет поставлять 15 процентов конфета, 10 процентов шоколада, 20 процентов шоколадных сливок и 5 процентов сгущенного молока. Другими словами, в час производится 300-500 кг карамельных и мягких конфет, шоколада, шоколадного крема и сгущенки.

Это позволит оставить в Монголии около 6 млн долларов, а также позволит развиваться как кластеру за счет переработки сырья для других пищевых производств.

Конфеты монгольского производства

ООО «БОСА Холдинг» в 2020 году учредило ООО «Кондитерская фабрика БОСА» и запустило масштабный проект по производству кондитерских изделий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения