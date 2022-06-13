Монгольская компания начали производить стационарные и переносные стальные контейнеры и бидоны

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа ознакомился с деятельностью ООО «Чиглэл», компании по производству, торговле, ремонту и обслуживанию оборудования для общепита и пищевого оборудования, а также встретился с представителями отраслевого профессионального объединения.

Национальное движение по обеспечению продовольствием и безопасности, инициированное президентом Монголии, было поддержано компанией и профессиональной ассоциацией производителей и продавцов продуктов питания и пищевого оборудования.

В этом контексте рекомендуется продолжить «Национальную программу упаковки», включить в эту программу поставку и техническое обслуживание продуктов питания и оборудования для производства продуктов питания, а также внедрить «Программу замены пластиковых контейнеров», чтобы исключить использование непредназначенных пластиковых контейнеров, наносящих вред здоровью и окружающей среде.

Представители отрасли подчеркнули важность повышения таможенных пошлин на импорт аналогичного оборудования и защиты внутреннего рынка.

Они также призвали к созданию правового поля для обеспечения в пищевой промышленности специальными дезинфицирующими средствами и автоматическими моющими машинами посуды, тарелок, ложек и вилок, являющихся источниками инфекционных заболеваний, а также к разработке национальных стандартов на технологическое оборудование пищевой промышленности, посуду и приборы.

Неспецифическая пластиковая тара используется людьми для хранения питьевой воды, молока и кисломолочных продуктов. Для устранения этого ООО «Чиглэл» приступило к приозводству и поставке на рынок стационарных и переносных стальных емкостей, контейнеров и бидонов вместимостью 60-250 литров питьевой воды. Ц. Бумцэнд, генеральный директор компании, рассказал о важности производства этого стального контейнера для предотвращения заболеваний и рака, вызванных использованием пластиковых контейнеров.

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