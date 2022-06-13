Монголия уже трижды будет отмечать Весак как государственный праздник

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии внес поправку в Закон о государственных праздниках в декабре 2019 года, сделав Бурхан Багшийн Их Дуйцэн өдөр (День Будды Пурнимы) общенациональным государственным праздником.

14 июня Монголия третий год отметит день Будды Пурнима /Весак/ как официальный государственный праздник.

Дата, которая меняется из года в год, приходится на 15 – й день первого месяца лета каждого года по буддийскому календарю и посвящена трем знаменательным событиям в жизни Будды-его рождению, просветлению (нирване) и его уходу (паринирване) из человеческого мира.

Будда Пурнима – священный день в буддийском календаре и один из самых важных праздников буддистов во всем мире. Последователи буддизма веками отмечали буддийские праздники, но решение официально отметить этот день было принято на первой конференции Всемирного братства буддистов, состоявшейся в Шри-Ланке в 1950 году.

Монголия празднует этот день различными песнопениями и молитвами, чтением буддийских писаний, буддийскими ритуалами и церемониями, а также мероприятиями, организованными в основном в буддийских монастырях и учреждениях. Проводятся прямые трансляции по телевидению и в социальных сетях.

Парламент Монголии внес поправку в Закон о государственных праздниках в декабре 2019 года, сделав День Будды Пурнимой общенациональным государственным праздником. Некоторые члены парламента отметили, что День Будды должен отмечаться как День поощрения сострадания, сочувствия и доброты и поощрения любви к матери-природе, родителям и семье.

Некоторые буддийские священники говорят, что причина, по которой монголы начали официально отмечать этот день как государственный праздник, связана с доминирующей религией среди населения Монголии. В Монголии действует около 364 храмов и монастырей, 134 из которых буддийские. Прошлогодняя перепись населения показала, что 53% населения страны в возрасте старше 15 лет считают себя буддистами. До того, как Монголия объявила этот день официальным праздником, буддисты в Монголии традиционно чествовали Будду Пурниму поклонениями в течение 300-400 лет.

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