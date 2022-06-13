Что представляет собой сеть Kava, соединяющая две крупнейшие экосистемы?

CentralAsia (MNG) - Уникальная ко-цепная архитектура Kava позволяет подключаться ко всем наиболее используемым в мире блокчейнам, обеспечивая свободный поток пользователей, активов и проектов в экосистему Kava.

Kava — это молниеносный блокчейн первого уровня с оптимизированной для разработчиков ко-цепной архитектурой, которая объединяет две наиболее используемые экосистемы без права доступа — Ethereum и Cosmos — в единую масштабируемую сеть.

Ко-цепочки Kava Network объединяют гибкость и скорость разработки смарт-контрактов Ethereum с функциональной совместимостью Cosmos SDK в единую сеть, работающую на сверхбыстром консенсусном механизме Tendermint.

Co-Chains Kava Network сочетают в себе гибкость и скорость разработки смарт-контрактов Ethereum с функциональной совместимостью Cosmos SDK в одной сети, и все они работают на сверхбыстром механизме консенсуса Tendermint.

Блокчейны проекта:

Cosmos Co-Chain. Высокомасштабируемый и безопасный блокчейн Cosmos SDK, который соединяет Kava с 30 блокчейнами и более чем 60 миллиардами долларов экосистемы Cosmos через протокол IBC.

Ethereum Co-Chain. Среда выполнения, совместимая с EVM, которая позволяет разработчикам Solidity и их приложениям dApp получать выгоду от масштабируемости и безопасности Kava Network.

Tendermint Consensus. Благодаря окончательности единого блока и непревзойденной масштабируемости Tendermint Consensus позволяет Kava поддерживать потребности в транзакциях тысяч протоколов и миллионов пользователей.

Особенности USDX [Kava]:

Гибкое развертывание. Здесь можно создавать и развертывать в любой из двух наиболее часто используемых в мире сред без разрешения, используя Ethereum или Cosmos, совместимый с EVM.

Поощрения в сети. Революционная децентрализованная модель поощрения в сети обеспечит вознаграждение лучших разработчиков и проектов в каждой вертикали Web3, включая DeFi, GameFi и NFT.

Полная совместимость. Пользователи могут развернуть смарт-контракты Solidity, которые беспрепятственно взаимодействуют с протоколами Cosmos SDK в одной сети, подключив собственный проект ко всем основным активам и миллионам пользователей.

Уникальная архитектура Kava позволяет подключаться ко всем наиболее используемым в мире блокчейнам, обеспечивая свободный поток пользователей, активов и проектов в экосистему Kava.

Дорожная карта проекта

“Kava Network будет построена на фундаменте, созданном платформой Kava, и будет включать два взаимодействующих блокчейна для подключения наиболее часто используемых децентрализованных экосистем и предоставления разработчикам возможности создавать процветающую, масштабируемую сеть dApps”, - заявляют разработчики.

2 квартал 2022 года

Публичный бета-тест Ethereum Co-Chain. Стимулированное публичное мероприятие тестовой сети, предназначенное для полного стресс-тестирования сочейна Ethereum. Пользователи могут лично познакомиться с некоторыми протоколами и децентрализованными приложениями, которые будут запущены в Kava Network.

Запуск бета-версии моста ETH. Публичный бета-релиз моста ETH, открывающий возможность подключения ETH, токенов ERC-20 и активов ERC-1155 к Kava Network.

Запуск основной сети Kava Network 1.0. Полный запуск Kava Network с архитектурой сочейнов Ethereum и Cosmos Co-Chains. Это дает разработчикам возможность встраивать среды выполнения EVM и Cosmos SDK с бесшовной функциональной совместимостью между ними, соединяя две крупнейшие децентрализованные экосистемы на планете.

Запуск моста ETH. Мост Kava Network ETH запущен, что позволяет беспрепятственно соединять тысячи активов ERC-20 и ETH в Kava Network, а также соединять собственные активы Kava с Ethereum и другими сетями с архитектурой EVM.

Liquid Staking выходит в эфир. Ликвидный стекинг реализован в Kava Network, что позволяет стейкерам KAVA получать доступ и использовать свои средства в токенизированной форме.

Программа поощрения Kava Network GameFi + NFT. Запускается третья из трех программ поощрения Kava Network, предоставляющая огромные поощрения KAVA разработчикам Web 3 в вертикалях GameFi и NFT. Стимулы будут распределены между 100 лучшими проектами на основе комбинации активных пользователей в месяц и объема транзакций.

Программа поощрения Kava Network DeFi. Революционные поощрения разработчиков DeFi в сети Kava начинают действовать, предоставляя массовые ежегодные поощрения разработчиков в KAVA, чтобы способствовать быстрому росту экосистемы. Поощрения присуждаются открыто в сети 100 лучшим протоколам на основе их TVL.

3 квартал 2022 года

Запуск Фонда Kava. Формальное отделение Kava DAO от управления протоколом Kava Mint и создание Kava Foundation, некоммерческого консультативного органа лидеров отрасли, которые вносят стратегический вклад в Kava DAO и его сообщество.

Поддержка CosmWasm. Поддержка CosmWasm запущена, что позволяет быстро развертывать dApps со смарт-контрактами в Co-Chain Cosmos, перенося существующие протоколы и новых разработчиков смарт-контрактов со всего Cosmos в Kava Network.

Запуск моста BSC. Используя архитектуру EVM Co-Chain Ethereum, Kava Network подключается к сети Binance Smart Chain, открывая более 300 активов BSC для потенциального использования в экосистеме Kava.

4 квартал 2022 года

Запуск собственного моста BTC. Собственный мост BTC реализован в надежной и высокозащищенной сети Cosmos Co-Chain, что позволяет быстро и просто подключить крупнейшую в мире криптовалюту к Kava Network.

Запуск токена MINT. Последняя часть головоломки в переходе Kava к Kava Network. Токен MINT будет служить токеном управления для протокола CDP Kava Mint, отделяя токен KAVA от управления любым протоколом приложения Kava и устанавливая его в качестве официального токена управления Kava DAO.

Токен KAVA

Токен KAVA является неотъемлемой частью безопасности, управления и механических функций платформы. Существует три основных варианта использования токена KAVA:

Безопасность. 100 лучших узлов проверяют блоки взвешенной привязанной долей в токенах KAVA. Экономические стимулы для валидаторов заключаются в получении KAVA в виде вознаграждения за блок и в виде части комиссий за транзакции в сети. Валидаторы рискуют потерять KAVA из-за строгих условий сокращения, таких как неспособность обеспечить высокое время безотказной работы и двойную подпись транзакций.

Управление. KAVA используется для предложений и голосования по критическим параметрам сети Kava. Это включает, помимо прочего, типы поддерживаемых активов и Dapps, их лимиты долга и допустимые активы для использования в качестве обеспечения долга, коэффициент обеспечения, комиссии и норму сбережений для различных финансовых инструментов, представленных в сети. Токен KAVA также используется для голосования в предложениях, которые повлияют на фонд Kava Network SAFU Fund и распределение казначейства, например, выплаты вознаграждений за программы поощрения.

Стимулы. Часть выбросов KAVA распределяется в качестве стимулов для масштабирования сети. Эти поощрения направляются непосредственно ведущим проектам в каждой сети, чтобы стимулировать рост, поощрять конкуренцию и улучшать состояние экосистемы Kava.

В текущем рейтинге CoinMarketCap USDX занимает 257 место с реальной рыночной капитализацией 171 504 235 долларов США. В обращении находится 176 461 184 токена USDX, максимальная поставка 15 645 182 токена USDX.

В настоящее время лучшей криптовалютной биржей для торговли акциями USDX [Kava] является AscendEX (BitMax).

источник: IDAX

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения