SXCoal: Экспорт угля из Монголии в мае достиг 14-месячного максимума на фоне ослабления пограничных ограничений

CentralAsia (MNG) - Экспорт угля из Монголии вырос в мае по сравнению с предыдущими месяцами, поскольку пограничные ограничения с Китаем ослабли.

В мае Монголия экспортировала 1,93 млн тонн угля. Это на 46 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 52 процента больше, чем в предыдущем месяце. Экспорт угля также неуклонно рос с начала года, достигнув самого высокого уровня с апреля прошлого года.

Согласно договору с Китайской Народной Республикой, увеличилось количество угольовозов, проходящих через порт Гашуунсухайт — Ганцмод, основной экспортный маршрут.

Хотя водители были заражены COVID-19 в мае, условия экспорта улучшились по сравнению с апрелем.

В течение отчетного месяца границу пересекало в среднем 372 угольных грузовика в день. По данным SXCoal, за первые 10 дней июня границу пересекло в среднем 407 угольовозов.

Кроме того, открытие 25 мая второго крупного экспортного порта угля, Сэхэ, оказало положительное влияние на экспорт.

Средняя цена реализации угля в мае составила 332 доллара за тонну.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения