В матче Узбекистан-Ирак болельщики забросали поле камнями (видео)

CentralAsia (UZ) - В ходе матча между молодёжными командами Узбекистана и Ирака болельщики бросали камни. В результате пострадали фотограф и оператор.

Фотограф и видеооператор пострадали от действий болельщиков на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, где молодёжная сборная Узбекистана победила команду Ирака и вышла в полуфинал Кубка Азии, сообщает Championat.Asia.

По данным издания, болельщики бросали камни на поле. Один из них попал в фотографа, которому понадобилась медицинская помощь. Ещё один камень угодил в голову иностранного оператора.

Главный тренер сборной Ирака U-23 Мирослав Соукуп заявил, что матч необходимо было остановить.

«Впервые в моей карьере мы играли в футбол под камнями. Мои игроки не могли проводить свои тренировки. Тренерский штаб не мог выйти со скамейки запасных. Причина в том, что фанаты бросали в нас камни. У меня вопрос к АФК (Азиатская конфедерация футбола — ред.): это нормально? Извините меня, но матч необходимо было остановить. Я не хочу комментировать игру. Это была моя последняя игра за сборную Ирака. Мой контракт подошел к концу. Мне грустно не за результат, а за то, как мы проиграли. Болельщики оказывали чрезмерное давление. Это несправедливо. Мы должны были играть в безопасности, а не бояться получить травмы», — сказал чешский специалист.

11 июня сборная Узбекистана по футболу среди игроков до 23 лет одержала победу над командой Ирака в серии пенальти — 2:2 (3:2).