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В Узбекистане 70 процентов предложений о внесении изменений в Конституцию поступили от молодежи

CentralAsia (UZ) -  Пресс-служба Конституционной комиссии в конце прошлой недели провела брифинг на котором была предоставлена ​​информация о предложениях граждан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан.

По состоянию на 11 июня поступило 20 148 предложений. Большинство из них были приняты через платформу «meningkonstitutionsiyam.uz». Из предложений 11 306 были представлены мужчинами и 6 422 - женщинами. 2420 были отправлены анонимно.

Статистика показывает, что более 70 процентов предложений поступило от молодых людей в возрасте до 30 лет. Жители Ташкентской, Андижанской, Ферганской, Сурхандарьинской и Джизакской областей были более активны, чем в других регионах.

Предложения широко обсуждались с участием ученых и специалистов и доводились до нормы. Большинство из них - это вопросы, связанные с правами человека, гарантиями этих прав, институтом семьи, судебной системой и другие.

20 мая была сформирована Конституционная комиссия по внесению изменений в Конституцию Узбекистана и реализации организационных мероприятий, определены ее состав и задачи.

На первом заседании Конституционной комиссии 26 мая был озвучен механизм работы с предложениями граждан.

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