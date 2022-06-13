Беларусь поставит в Казахстан автотехнику на $1 млн

CentralAsia (KZ) - Минский автомобильный завод заключил договор на поставку техники в Казахстан на $1 млн, пишет пресс-служба предприятия.

Соответствующий документ был подписан на заседании белорусско-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в работе которого приняли участие первый заместитель коммерческого директора Борис Мущинский и начальник главного управления экономики Александр Телеш.

В рамках делового совета прошли переговоры между Минским автомобильным заводом и представителями бизнес-сообщества Казахстана.

В ходе визита было принято решение о создании собственного сервисного центра в Нур-Султане.

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