В Германии обсуждают создание денежного фонда для экспорта украинского зерна по железной дороге

CentralAsia (CA) - Германия намерена помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Евросоюза железнодорожным транспортом. Об этом газете Handelsblatt заявил уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — сказал он.

По словам политика, власти Германии рассматривают возможность создания фонда для закупки новых контейнеров для зерна. Также в Берлине допускают предоставление помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе. Тойрер считает, что из 23 млн тонн зерна, хранящихся на территории Украины, таким образом удастся вывезти 10 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что из-за боевых действий сейчас в стране заблокировано около 25 млн тонн зерна, а к осени этот объем вырастет до 75 млн. По его словам, Украина может вывозить через порты до 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, а по железной дороге — 2 млн тонн.

В мае министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что из-за блокады морских портов страны на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха.

Украина обвиняет Россию в блокировке судов. Власти США и ряда других стран считают, что российская военная операция привела к усугублению продовольственного кризиса. Москва, в свою очередь, заявляет, что причиной блокады поставок зерна стали «незаконные действия» Запада, которые необходимо отменить для возобновления экспорта. Власти России утверждали также, что украинские порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться.