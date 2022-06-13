300-метровый фонтан возведут перед новой мечетью в Нур-Султане

CentralAsia (KZ) - Глава Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как собирается благоустроить пространство около новой мечети. На своей странице в Instagram он поделился макетом будущего «общественного пространства», куда войдёт парк с прогулочными улицами и местами для отдыха, а также 300-метровый фонтан.

«Данное общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, местом для комфортного времяпровождения», — делится аким.

По его словам, сейчас ведутся работы по благоустройству.

На центральной аллее расположен фонтан протяженностью 300 метров, теневые навесы, малые архитектурные формы, зелёные насаждения, места для прогулок, отдыха, парковок и др.

Что касается самой мечети, то она является самой большой мечетью в республике и Центральной Азии. Высота её главного купола почти 90 метров, минареты — 130 метров. Вместимость мечети до 30 тысяч человек.

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