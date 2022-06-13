CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня по приглашению Владимира Путина. Об этом пишет пресс-служба главы государства.
Планируется, что глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.
Юбилейный, 25-й, Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.
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