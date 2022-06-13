Назарбаев встретился с Путиным и поздравил его с днём России

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило издание orda_kz.

Главными темами приёма стали 30-летие сотрудничества между Россией и Казахстаном. Первый Президент поздравил главу РФ с днём России, также собеседники подтвердили, что сотрудничество между странами носит равноправный характер, а их дружеские отношения и впредь будут продолжены на благо обоих народов.

В конце обе стороны пожелали друг другу крепкого здоровья и благополучия.

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