экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев встретился с Путиным и поздравил его с днём России
Предыстория: Нурсултан Назарбаев находится в Москве, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило издание orda_kz.

Главными темами приёма стали 30-летие сотрудничества между Россией и Казахстаном. Первый Президент поздравил главу РФ с днём России, также собеседники подтвердили, что сотрудничество между странами носит равноправный характер, а их дружеские отношения и впредь будут продолжены на благо обоих народов.

В конце обе стороны пожелали друг другу крепкого здоровья и благополучия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Эндоваскулярная хирургия началась во Второй государственной центральной больнице в Улан-Баторе
  • Илон Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink (фото)
  • В Пекине выявили новый очаг COVID-19 в «престижной» части города


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com