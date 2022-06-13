Выборы во Франции: партия Эммануэля Макрона победила с минимальной разницей

CentralAsia (CA) - С минимальным перевесом в 0,1% вышел в лидеры правящая коалиция «Вместе!» во главе с президентским движением «Возрождение». Об этом пишет euronews.

На условном втором месте коалиция левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES), созданная по инициативе лидера партии «Не подчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

«Впервые в истории Пятой республики переизбранный президент не смог набрать большинство на последующих парламентских выборах», — об этом сказал Жан-Люк Меланшон лидер партии «Не подчинившаяся Франция».

Несмотря на противоречивые результаты, во втором туре, если не произойдет серьезных изменений, президентской коалиции удастся получить большинство. Но при этом, как ожидается, у нее будет меньше мест, чем пять лет назад, и абсолютное большинство будет под угрозой.

Впереди у правительства 7 дней, чтобы убедить сторонников не прошедших в парламент партий примкнуть к рядам центристов.

Как говорит премьер-министр Франции Элизабет Борн, впереди одна неделя, чтобы получить сильное и заметное большинство. Только это сильное и заметное большинство позволит нам ответить на неотложные нужды, которые отягощают повседневную жизнь французов, и ответить на вызовы будущего, — призвала она.

Под крайностями премьер-министр подразумевала ультраправые партии, в частности «Национальное объединение», которое, отстав на 7% от левых и центристов, заняло третье место по результатам первого тура.

Его лидер Марин Ле Пен, призвала не поддерживать ни одну из претендующих на большинство: «я предлагаю голосующим не выбирать между разрушителями сверху и разрушителями снизу, не выбирать между теми, кто хочет лишить вас ваших прав, и теми, кто хочет лишить вас вашей собственности», сказала она.

Другой причиной результата выборов стала рекордно низкая явка. Более 52% французов не пришли на избирательные участки.

Наблюдатели отмечают, что жители страны постепенно теряют интерес к парламентским выборам на протяжении последних 30 лет.