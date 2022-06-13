В Узбекистане за сутки выявлено 9 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 13 июня общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 272. В течение прошедших суток зафиксированы 9 (накануне – 33) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.

Заболевшие зарегистрированы в столице (6) и Ташкентской области (3).

За день выздоровели 12 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237441).

На лечении находятся 194 больных COVID-19.