В Узбекистане за сутки выявлено 9 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:09, 13 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - На 13 июня общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 239 272. В течение прошедших суток зафиксированы 9 (накануне – 33) новых случаев, сообщает Минздрав Узбекистана.
Заболевшие зарегистрированы в столице (6) и Ташкентской области (3).
За день выздоровели 12 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237441).
На лечении находятся 194 больных COVID-19.
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