В Узбекистане пойманный на взятке инспектор ДПС пытался сбежать (видео)

В Узбекистане пойманный на взятке инспектор ДПС пытался сбежать

CentralAsia (UZ) - На востоке Узбекистана, в городе Фергане, камера видеонаблюдения зафиксировала инспектора ДПС, подозреваемого во взяточничестве, сообщает пресс-служба УВД области.

По данным ведомства, 11 июня в отделение внутренних дел поступило заявление от двух граждан, в котором они пожаловались на противоправные действия инспектора ДПС. С их слов, инспектор потребовал взятку.

«В ходе проверки изложенных в данном заявлении фактов инспектор ДПС повёл себя неискренне и убежал», - передают местные СМИ. Побег инспектора зафиксировали уличные камеры.

По данному факту оформлены соответствующие документы и переданы на рассмотрение в прокуратуру, проводится расследование.