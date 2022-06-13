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В Узбекистане пойманный на взятке инспектор ДПС пытался сбежать (видео)

CentralAsia (UZ) -  На востоке Узбекистана, в городе Фергане, камера видеонаблюдения зафиксировала инспектора ДПС, подозреваемого во взяточничестве, сообщает пресс-служба УВД области.

По данным ведомства, 11 июня в отделение внутренних дел поступило заявление от двух граждан, в котором они пожаловались на противоправные действия инспектора ДПС. С их слов, инспектор потребовал взятку.

«В ходе проверки изложенных в данном заявлении фактов инспектор ДПС повёл себя неискренне и убежал», - передают местные СМИ. Побег инспектора зафиксировали уличные камеры.

По данному факту оформлены соответствующие документы и переданы на рассмотрение в прокуратуру, проводится расследование.

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