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Узбекистан примет участие в Играх Исламской солидарности в Турции

CentralAsia (UZ) -  На V Играх Исламской солидарности делегация Узбекистана будет представлена около 270 спортсменами в 23 из 27 видов спорта, включённых в программу престижных стартов.

Игры пройдут с 9 по 18 августа в турецком городе Конья, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В общей сложности в предстоящем турнире ожидается участие около 3500 спортсменов из 54 стран мира.

Представители Министерства развития спорта и Национального Олимпийского комитета Узбекистана в эти дни с рабочим визитом находятся в Конье. Одной из основных целей поездки является ознакомление с городской инфраструктурой, в которой будут проходить предстоящие важные соревнования, условиями, которые создаются для спортсменов, расстоянием между объектами, Олимпийской деревней.

В городе Конья, которому 7500 лет, в настоящее время проживает более 2 миллионов человек. Город расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря, климат континентальный. Сообщается, что в августе в городе будет в среднем 22-25 градусов тепла.

В ходе визита рабочая группа побывала на таких объектах, как главный стадион, где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, стендовая стрельба, лёгкая атлетика, плавание, баскетбол, велодром, где ознакомилась с условиями.

В настоящее время все сборные страны интенсивно готовятся к данным комплексным состязаниям.

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