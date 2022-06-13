Таджикистан и Узбекистан создадут совместное с предприятие по производству атласа и адраса

CentralAsia (TJ) - ООО «Атласи Худжанд» Согдийской области Таджикистана намерено создать совместное предприятие с самаркандским предприятием «Кумуш-Тола», сообщила пресс-служба областной администрации.

Совместное предприятие будет называться «Самарканд-Сугд-Силк» и на данный момент ведётся подготовительная работа.

Других подробностей о создании предприятия не сообщается.

Как отмечается, что за пять месяцев текущего года на «Атласи Худжанд» произведено 20 тыс. метров атласа и адраса. За последние два месяца выпущено более 12 новых атласов.

Пресс-служба напоминает, что с 18 марта 2022 года все предприниматели, занимающиеся производством этих тканей, освобождены от всех видов налогов и платят только социальные налоги и доходы физических лиц. Инициатива направлена на поддержку и развитие этого вида промышленности.

Атлас - национальная шелковая ткань, распространенная на территории Узбекистана и Таджикистана, окрашенная во все цвета радуги. Адрас – полушёлковая ткань, как правило состоит из 50% шёлка и 50% хлопка. в 2018 году ЮНЕСКО включила древнюю технологию по изготовлению узбекских шелковых тканей – атласа и адраса в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.

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