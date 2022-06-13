На востоке Таджикистана два неформальных лидера «нейтрализованы» в ходе спецоперации

Зоир Раджабов и Хурсанд Мазоров

CentralAsia (TJ) - 12 июня текущего года в ходе спецоперации силовиков в микрорайоне УПД (Тирчид) города Хорог, административного центра Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) были убиты несколько человек, в том числе двое влиятельных неформальных лидеров этого автономного региона на востоке Таджикистана – Хурсанд Мазоров и Зоир Раджабов. Эту информацию передает новостной портал «Бомдод», ссылаясь на подтвержденные источники.

Как отмечается, Хурсанд Мазоров и Зоир Раджабов во время задержания оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Другой источник сообщил, что по его информации, вместе с неформальными лидерами, огнестрельные ранения получили по крайней мере двое из их родственников или сторонников. Об их судьбе и степени ранения пока нет никакой информации.

Между тем, портал Pamir Daily News со ссылкой на близкого к ним источника сообщил, что Мазоров и Раджабов подорвали себя. Из-за отсутствия интернета и сбоев с телефонной связью в ГБАО получить какую-либо информацию и подробности произошедшего не представляется возможным.

Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО сообщил вечером 12 июня, что спецоперация была проведена после того, как Зоир Раджабов и Хурсанд Мазоров «несколько раз официально вызывались в правоохранительные органы для проведения следственных действий, однако каждый раз они умышленно отказывались выполнять законные требования административных органов».

По официальным данным, в отношении 50-летнего Мазорова уголовное дело было возбуждено по 11 статьям УК, в том числе терроризм, убийство, незаконный оборот наркотиков, а в отношении 50-летнего Раджабова — по 8 статьям УК, в том числе терроризм, захват зданий и сооружений государственной власти, возбуждение расовой и национальной вражды.

«Хурсанд Мазоров и Зоир Раджабов не подчинились требованиям работников подразделений специального назначения о добровольной сдаче правоохранительным органам и оказали вооруженное сопротивление, применив гранаты Ф-1 и автоматы Калашникова. В результате ответного огня преступники были нейтрализованы», - пишет межведомственный штаб.

Правоохранительные органы Таджикистана заявили 11 июня, что они арестовали «трех лидеров ОПГ в Хороге Толиба Аёмбекова, Мунаввара Шанбиева и Ниёзшо Гулобова». Их аресты последовали за майскими событиями в Хороге и Рушанском районе.

Ситуация в ГБАО остается сложной с 25 ноября 2021 года, когда в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиёбеков. В ходе состоявшихся затем акций протеста и противостояния с властями еще двое были убиты и 17 получили ранения.

Протесты 16 мая также были вызваны требованиями привлечь к ответственности тех, кто по словам жителей без всякой вины убили Зиёбекова и остались без наказания. Власти же утверждают, что Зиёбеков совершил ряд тяжких преступлений, в том числе захват заложника и разжигание вражды на почве местничества, и он был убит после того, как оказал сопротивлении при задержании.

17 мая жители Хорога, после того, как власти их требования проигнорировали, снова вышли на улицы. Власти применили против них спецсредства: резиновые пули и слезоточивый газ. По официальным данным, в тот день был убит житель Хорога и ранены трое сотрудников милиции. Местные жители говорят, что ранения получили и несколько участников протеста.

На следующий день МВД Таджикистана сообщило, что проводят «антитеррористическую операцию», так как «организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе - Хорог и дорогу на пограничную комендатуру». В ходе операции силовиков десятки человек были убиты, более 100 участников акции протеста задержаны.

Власти Таджикистана заявляют, что акции протеста были незаконными и что демонстранты были членами незаконных группировок, которые, по их данным, получали денежные средства из-за границы и инструкции по дестабилизации обстановки в стране.

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