В Узбекистане спасли мальчика из 25-метровой скважины, где он пробыл около суток (видео)

В Узбекистане спасли мальчика из 25-метровой скважины, где он пробыл около суток

CentralAsia (UZ) - Сотрудники МЧС Узбекистана спасли 6-летнего мальчика, упавшего в артезианскую скважину, вырытую в поле в селе Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Мальчик пробыл в яме сутки, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как отметили в ведомстве, днем 12 июня житель села позвонил в региональное УЧС и сообщил, что пока он работал в поле, его сын упал в вырытую недалеко артезианскую скважину диаметром 200 метров.

На место происшествия незамедлительно прибыли региональные спасатели МЧС и соответствующие службы. К спасательным работам привлекли спецтехнику, экскаваторы и грейдеры.

«В результате специальной спасательной операции ребенок был спасен сегодня (13 июня — ред.) в 10:25», — говорится в сообщении МЧС.

На данный момент ребенок находится в хорошем состоянии. Его передали фельдшерам для оказания квалифицированной медицинской помощи.