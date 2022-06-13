экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане спасли мальчика из 25-метровой скважины, где он пробыл около суток (видео)

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники МЧС Узбекистана спасли 6-летнего мальчика, упавшего в артезианскую скважину, вырытую в поле в селе Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Мальчик пробыл в яме сутки, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как отметили в ведомстве, днем 12 июня житель села позвонил в региональное УЧС и сообщил, что пока он работал в поле, его сын упал в вырытую недалеко артезианскую скважину диаметром 200 метров.

На место происшествия незамедлительно прибыли региональные спасатели МЧС и соответствующие службы. К спасательным работам привлекли спецтехнику, экскаваторы и грейдеры.

«В результате специальной спасательной операции ребенок был спасен сегодня (13 июня — ред.) в 10:25», — говорится в сообщении МЧС.

На данный момент ребенок находится в хорошем состоянии. Его передали фельдшерам для оказания квалифицированной медицинской помощи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Что представляет собой сеть Kava, соединяющая две крупнейшие экосистемы?
  • SXCoal: Экспорт угля из Монголии в мае достиг 14-месячного максимума на фоне ослабления пограничных ограничений
  • Дзюдоисты России выступят на международном турнире в Монголии под флагом IJF


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com