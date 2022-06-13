В Таджикистане молнией убило пастуха и 15 голов овец

CentralAsia (TJ) - 12 июня на территории Дарвазского района от удара молнии погиб молодой пастух. Еще одна женщина, также пострадавшая от удара молнии, находится в больнице, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

«12 июня около 19 часов при выпасе скота на пастбище Сафедсанг на территории джамоата Сагирдашт Дарвазского района ГБАО во время грозы от удара молнии погиб 27-летний пастух, уроженец района Дж.Балхи Хатлонской области», - сообщили в КЧС.

Там же ударом молнии убило 15 голов овец.

В этот же день молния поразила 43-летнюю жительницу села Сагирдашт у нее во дворе. На данный момент, по данным КЧС, она находится в районной больнице.

В КЧС рекомендуют, при приближении грозы выключить в доме все бытовые электроприборы.

«Не лишним будет полностью обесточить жилье до полного прохождения грозового фронта. В грозу также не стоит стоять у окон и дверей, касаться водопроводных кранов. Находясь на улице, в парковой зоне или в горах нельзя прятаться под высокими деревьями. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте», - отмечают в КЧС.

Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых незащищенных местах, особенно, если поблизости располагаются металлические или сетчатые ограждения, крупные металлические сооружения, линии электропередачи, антенны.

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