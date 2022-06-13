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Информация о снижении пенсионного возраста для женщин в Казахстане – фейк

CentralAsia (KZ) -  Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что в Казахстане с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет не соответствует действительности. Об этом пишет пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Казахстана.

В соответствии с действующим законодательством, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 59,5 лет.

Также граждане Казахстана, при достаточности пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), могут воспользоваться правом на пенсионный аннуитет (выход на пенсию до наступления пенсионного возраста). Пенсионный аннуитет установлен для мужчин в возрасте 55 лет, для женщин – 51,5 лет. Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 50 лет.

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