экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В результате наводнений в провинции Анкара погибли 3 человека

CentralAsia (CA) -  В провинции Анкара Турции произошло наводнение в результате проливных дождей, который продолжается уже неделю. Как пишет sondakika погибли 3 человека и 1 без вести пропал.

Из них 2 попали под поток и одного ударило током. Продолжаются поиски пропавшего Мехмета Г, который, как считается, попал в паводковые воды в округе Алтындаы.

Наводнение началось в субботу в районах Анкары Алтындаы, Мамак и Чанкая.

На данный момент ведутся работы по очистке и эвакуации пострадавших мест.

«Образовательные учреждения закрыты, так как дожди могут продолжиться и могут снова вызвать наводнение», — сообщает губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Три процента всех конфет на монгольский рынок поставляют местные производители
  • Монгольская столица готовится выставить реликвии Будды из Индии
  • Война России и Китая с долларом только начинается, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com