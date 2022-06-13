В результате наводнений в провинции Анкара погибли 3 человека
- Азия и мир, происшествия
- 16:47, 13 июня 2022
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CentralAsia (CA) - В провинции Анкара Турции произошло наводнение в результате проливных дождей, который продолжается уже неделю. Как пишет sondakika погибли 3 человека и 1 без вести пропал.
Из них 2 попали под поток и одного ударило током. Продолжаются поиски пропавшего Мехмета Г, который, как считается, попал в паводковые воды в округе Алтындаы.
Наводнение началось в субботу в районах Анкары Алтындаы, Мамак и Чанкая.
На данный момент ведутся работы по очистке и эвакуации пострадавших мест.
«Образовательные учреждения закрыты, так как дожди могут продолжиться и могут снова вызвать наводнение», — сообщает губернатор провинции Анкара Васип Шахин.
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