В результате наводнений в провинции Анкара погибли 3 человека

CentralAsia (CA) - В провинции Анкара Турции произошло наводнение в результате проливных дождей, который продолжается уже неделю. Как пишет sondakika погибли 3 человека и 1 без вести пропал.

Из них 2 попали под поток и одного ударило током. Продолжаются поиски пропавшего Мехмета Г, который, как считается, попал в паводковые воды в округе Алтындаы.

Наводнение началось в субботу в районах Анкары Алтындаы, Мамак и Чанкая.

На данный момент ведутся работы по очистке и эвакуации пострадавших мест.

«Образовательные учреждения закрыты, так как дожди могут продолжиться и могут снова вызвать наводнение», — сообщает губернатор провинции Анкара Васип Шахин.

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