- Азия и мир, экономика
- 17:17, 13 июня 2022
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CentralAsia (CA) - В ходе торгов 13 июня курс биткоина упал более чем на 10%, говорится в данных CoinDesk.
Утром сегодняшнего дня биткоин потерял более 10,1% и стоил 24,783 доллара за монету.
Ранее глава британского цифрового банка Starling Энн Боден рассказал в NCBC, что криптовалюты представляют большую опасность для платежных систем. Регуляторы опасаются, что финансовая система все больше сплетается с криптовалютами, которые очень волатильны.
7 июня курс биткоина обвалился ниже психологической отметки в 30 тыс. долларов за монету. Это произошло после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование продажи токенов биржи Binance в 2017 году. Регулятор оценит, не было ли это незарегистрированным предложением ценных бумаг.