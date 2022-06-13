Сестра Гурбангулы Бердымухамедова уволена из представительства Красного полумесяца Туркменистана, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 17:18, 13 июня 2022
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CentralAsia (TM) - Сестра экс-президента Туркменистана Гульнабад Довлетова ушла с поста главы местного отделения Международного общества Красного креста и Красного полумесяца. Как сообщают источники turkmen.news, такое решение после избрания главой государства принял Сердар Бердымухамедов.
Гульнабад Довлетова с 2014 года занимала пост сначала исполнительного, а затем генерального директора Национального общества Красного полумесяца Туркменистана. Председателем организации при этом являлась Марал Ачилова, но, как сообщали в 2017 году источники turkmen.news, реальной властью обладала только сестра Гурбангулы Бердымухамедова.
Отставка Довлетовой произошла в апреле, на днях эту информацию подтвердил и источник turkmen.news в МИД страны. Марал Ачилова стала реальным, а не номинальным руководителем.
Бердымухамедов-старший занимал пост президента с 2007 года, и его сестры с мужьями и детьми на протяжении всего времени его правления имели огромное влияние, отмечает издание.
Издание уточняет, что после этого благотворительное общество фактически перестало исполнять свое прямое предназначение, превратившись в «кормушку» для Довлетовой. «Она пользовалась правом беспошлинного импорта, закрепленного законом для нужд Красного полумесяца, но ввозила в страну товары на продажу, а также открывала для своего заработка хозрасчетные предприятия», - говорится в статье turkmen.news.