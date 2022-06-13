Глава Центкома США Майкл Эрик Курилла посетил Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Узбекистан посетила делегация США во главе с командующим Центральным командованием США генералом Майклом Эриком Куриллой, передает пресс-служба Минобороны.

13 июня военная делегация США приняли в штаб-квартире Минобороны Узбекистана министром обороны генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым.

В ходе встречи стороны отметили, что отношения между Узбекистаном и США развиваются на принципах равноправия, доверия и уважения, взаимной выгоды, стратегического партнерства, экстремизма, религиозного радикализма, международного терроризма и других угроз миру и стабильности. Отмечалось, что цели совпадают с США в борьбе с транснациональными угрозами.

Стороны также обсудили состояние и перспективы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, в том числе в военной и военно-технической сферах, а также двусторонние отношения в сфере безопасности в Центральноазиатском регионе и важные аспекты дружественного сотрудничества.