экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Литва закупила для Украины шесть дронов на €990 тысяч

CentralAsia (CA) -  Литва закупила шесть разведывательных беспилотников на сумму 990 тыс. евро для отправки в Украину.

Как сообщает сайт Cenco.net, четыре из шести приобретенных дронов типа EOS C VTOL скоро будут переданы ВС Украины.

Литовский журналист Андрюс Тапинас сообщил, что два оставшихся дрона будут переданы украинским военным в течение двух месяцев.

«Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро», - написал Тапинас.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане одобрили закон об ответственности за куплю-продажу органов человека
  • SXCoal: Экспорт угля из Монголии в мае достиг 14-месячного максимума на фоне ослабления пограничных ограничений
  • Глава Центкома США Майкл Эрик Курилла посетил Узбекистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com