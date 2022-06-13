Литва закупила для Украины шесть дронов на €990 тысяч
- Азия и мир, общество
- 18:19, 13 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Литва закупила шесть разведывательных беспилотников на сумму 990 тыс. евро для отправки в Украину.
Как сообщает сайт Cenco.net, четыре из шести приобретенных дронов типа EOS C VTOL скоро будут переданы ВС Украины.
Литовский журналист Андрюс Тапинас сообщил, что два оставшихся дрона будут переданы украинским военным в течение двух месяцев.
«Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро», - написал Тапинас.
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