Литва закупила для Украины шесть дронов на €990 тысяч

CentralAsia (CA) - Литва закупила шесть разведывательных беспилотников на сумму 990 тыс. евро для отправки в Украину.

Как сообщает сайт Cenco.net, четыре из шести приобретенных дронов типа EOS C VTOL скоро будут переданы ВС Украины.

Литовский журналист Андрюс Тапинас сообщил, что два оставшихся дрона будут переданы украинским военным в течение двух месяцев.

«Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро», - написал Тапинас.