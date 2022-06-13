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В Узбекистане одобрили закон об ответственности за куплю-продажу органов человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Сенаторы одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона «О трансплантации органов и тканей человека».

Согласно информации Сената, после принятия соответствующего Закона увеличилось количество обращений соотечественников касательно трансплантации почек и печени.

Данным Законом за нарушение норм законодательства в области трансплантации предусматривается внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также в законы «О противодействии торговле людьми» и «О погребении и похоронном деле».

Так, предусматривается установление ответственности за нарушение установленных условий и порядка изъятия, трансплантации органов и тканей человека, а равно изъятие органов или тканей умершего человека для консервации в научных или учебных целях без его прижизненного согласия, занятие куплей-продажей органов и тканей человека, вывоз за пределы Узбекистана трансплантируемых органов и тканей человека.

Кроме того, устанавливается ответственность за похищение человека или торговлю людьми с целью изъятия органов и тканей человека.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о трансплантации органов и тканей человека.

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