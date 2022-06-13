Шавкат Мирзиёев и главком ЦК ВС США обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 июня принял делегацию Соединенных Штатов Америки во главе с командующим Центральным командованием Вооруженных Сил США генералом Майклом Куриллой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров особое внимание было уделено продвижению инициатив и программ, нацеленных на оказание содействия обеспечению мира и стабильности, а также социально-экономическому восстановлению в Афганистане, в том числе реализации приоритетных инфраструктурных проектов.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, продолжения практического взаимодействия в области региональной безопасности.