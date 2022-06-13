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В Украине начали подготовку к проведению «Евровидения-2023»

CentralAsia (CA) -  Украина начинает подготовку к финалу песенного конкурса «Евровидение», который должен пройти в 2023 году. Об этом сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

«Украина уже начинает подготовку финала «Евровидения-2023». Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза — безопасность. Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к «Евровидению-2023», — написал Тимошенко.

По его словам, в целях безопасности и удобства логистики власти рассматривают разные локации проведения. При этом он заявил, что пока власти не могут назвать точное место проведения мероприятия.

Президент Зеленский в своем поздравлении Kalush Orchestra заявил, что попытается сделать все возможное, чтобы в следующем году конкурс прошел в Мариуполе.

Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении-2022» с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника — Великобритании, набравшей 466 голосов. По правилам в следующем году конкурс должен пройти на Украине.

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