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Из Индии с любовью: эти 4 реликвии Капилавасту являются «государственными гостями» на монгольской Будда Пурниме в этом году
Глава Буддизма Монголии Д.Чойжамц приветствует святых реликвии Господа Будды
Глава Буддизма Монголии Д.Чойжамц приветствует святых реликвии Господа Будды

CentralAsia (MNG) -  По случаю Будда Пурнимы Индия отправила четыре святые реликвии Господа Будды своему «духовному соседу» Монголии. Они будут выставлены в течение 11 дней в храме Батцагаан на территории монастыря Гандантэгчинлен. 12 июня они совершили полет с 23 членами делегации во главе с министром юстиции Союза Кирен Риджиджу.

«Это очень особенный жест со стороны правительства Индии. Главная статуя Будды здесь подарена премьер-министром Нарендрой Моди Моди в 2015 году», — сказал Кирен Риджиджу информационному агентству ANI.

Они находились в Национальном музее Дели. Эти четыре реликвии происходят из числа 22 реликвий Будды. Реликвии Святого Будды известны как «Реликвии Капилавасту», так как они находятся в Бихаре, впервые обнаруженном в 1898 году и считающемся древним городом Капилавасту.

Выступая перед СМИ, Шри Кирен Риджиджу сказал, что это еще одна историческая веха в отношениях между Индией и Монголией, которая будет способствовать дальнейшему развитию культурных и духовных отношений между двумя странами. Он также сказал, что это оживит наши отношения со странами, с которыми нас связывают культурные и духовные связи на протяжении столетий.

Союзный министр также сказал, что Индия верит в мир и гармонию и желает распространить это послание по всему миру через учение Господа Будды. Он добавил, что реликвии вывозятся на 11-дневную экспозицию в качестве особого подарка для жителей Монголии, которые питают особое уважение в своем сердце к священным реликвиям.

Буддийские святые реликвии достигли Монголии. Святые реликвии получили высший президентский статус и были приняты в аэропорту Чингисхан Верховным лидером Центра всех монгольских буддистов, настоятелем монастыря Гандантэгчинлен преподобным ламой Габджу Чойжамц Дэмбэрэлом и министрами Монголии.

Кирен Риджиджу сказал, что Индия занимает «особое место в сердцах и умах жителей Монголии». «Они очень рады видеть большую индийскую делегацию вместе со святыми мощами».

Преданные буддисты и жители монгольской столицы в понедельник воодушевленно приветствовали индийскую делегацию во главе с министром Союза Риджиджу, которая прибыла сюда со святыми реликвиями Господа Будды.

Выставка священных реликвий Капилавасту в монастыре Гандантэгчинлен называется исторической вехой в отношениях между Индией и Монголией и будет способствовать дальнейшему развитию культурных и духовных отношений между двумя странами.

Примечательно, что премьер-министр Нарендра Моди был первым премьер-министром Индии, посетившим Монголию, и перевозка реликвий в Монголию является продолжением видения премьер-министра по возрождению отношений со странами, с которыми у Индии были культурные и духовные связи. столетия назад.

И сегодня по всей Монголии начался святой праздник Бурхан Багшийн Дүйцэн өдөр или Весак — Будда Пурнима.

Капилавасту (пали: Kapilavatthu; хинди कपिलवस्तु, урду کپیلوتتھ‎) — столица царства шакьев, о которой рассказывается в житийной литературе, посвящённой Сиддхартхе Гаутаме (принцу царства шакьев, будущему Будде). Считается, что Сиддхартха Гаутама провёл здесь первые 29 лет своей жизни.

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