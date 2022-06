Из Индии с любовью: эти 4 реликвии Капилавасту являются «государственными гостями» на монгольской Будда Пурниме в этом году

CentralAsia (MNG) - По случаю Будда Пурнимы Индия отправила четыре святые реликвии Господа Будды своему «духовному соседу» Монголии. Они будут выставлены в течение 11 дней в храме Батцагаан на территории монастыря Гандантэгчинлен. 12 июня они совершили полет с 23 членами делегации во главе с министром юстиции Союза Кирен Риджиджу.

«Это очень особенный жест со стороны правительства Индии. Главная статуя Будды здесь подарена премьер-министром Нарендрой Моди Моди в 2015 году», — сказал Кирен Риджиджу информационному агентству ANI.

I'm carrying Buddha's message of love and compassion. India is proud of it's rich civilization heritage and spiritual wisdom for the world peace.

I'm conveying PM @narendramodi Ji's best wishes to the loving people of Mongolia on auspicious occasion of Buddha Purnima. https://t.co/qbtbe5wh7R pic.twitter.com/1JezOBbJTG