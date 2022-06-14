Из Индии с любовью: эти 4 реликвии Капилавасту являются «государственными гостями» на монгольской Будда Пурниме в этом году

Глава Буддизма Монголии Д.Чойжамц приветствует святых реликвии Господа Будды

CentralAsia (MNG) - По случаю Будда Пурнимы Индия отправила четыре святые реликвии Господа Будды своему «духовному соседу» Монголии. Они будут выставлены в течение 11 дней в храме Батцагаан на территории монастыря Гандантэгчинлен. 12 июня они совершили полет с 23 членами делегации во главе с министром юстиции Союза Кирен Риджиджу.

«Это очень особенный жест со стороны правительства Индии. Главная статуя Будды здесь подарена премьер-министром Нарендрой Моди Моди в 2015 году», — сказал Кирен Риджиджу информационному агентству ANI.

I'm carrying Buddha's message of love and compassion. India is proud of it's rich civilization heritage and spiritual wisdom for the world peace.

I'm conveying PM @narendramodi Ji's best wishes to the loving people of Mongolia on auspicious occasion of Buddha Purnima. https://t.co/qbtbe5wh7R pic.twitter.com/1JezOBbJTG — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 13, 2022

Они находились в Национальном музее Дели. Эти четыре реликвии происходят из числа 22 реликвий Будды. Реликвии Святого Будды известны как «Реликвии Капилавасту», так как они находятся в Бихаре, впервые обнаруженном в 1898 году и считающемся древним городом Капилавасту.

Выступая перед СМИ, Шри Кирен Риджиджу сказал, что это еще одна историческая веха в отношениях между Индией и Монголией, которая будет способствовать дальнейшему развитию культурных и духовных отношений между двумя странами. Он также сказал, что это оживит наши отношения со странами, с которыми нас связывают культурные и духовные связи на протяжении столетий.

Союзный министр также сказал, что Индия верит в мир и гармонию и желает распространить это послание по всему миру через учение Господа Будды. Он добавил, что реликвии вывозятся на 11-дневную экспозицию в качестве особого подарка для жителей Монголии, которые питают особое уважение в своем сердце к священным реликвиям.

Буддийские святые реликвии достигли Монголии. Святые реликвии получили высший президентский статус и были приняты в аэропорту Чингисхан Верховным лидером Центра всех монгольских буддистов, настоятелем монастыря Гандантэгчинлен преподобным ламой Габджу Чойжамц Дэмбэрэлом и министрами Монголии.

Buddhist holy relics reached Mongolia. Holy Relics are accorded highest Presidential status and recieved at Chinggis Khaan Airport by the Supreme Leader of the Centre of All Mongolian Buddhists Abbot of Gandan Monastery Rev Lama Gabju Choijamts Demberel and Mongolian Ministers. pic.twitter.com/YkENfe3mpX — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 13, 2022

Кирен Риджиджу сказал, что Индия занимает «особое место в сердцах и умах жителей Монголии». «Они очень рады видеть большую индийскую делегацию вместе со святыми мощами».

Преданные буддисты и жители монгольской столицы в понедельник воодушевленно приветствовали индийскую делегацию во главе с министром Союза Риджиджу, которая прибыла сюда со святыми реликвиями Господа Будды.

Выставка священных реликвий Капилавасту в монастыре Гандантэгчинлен называется исторической вехой в отношениях между Индией и Монголией и будет способствовать дальнейшему развитию культурных и духовных отношений между двумя странами.

Примечательно, что премьер-министр Нарендра Моди был первым премьер-министром Индии, посетившим Монголию, и перевозка реликвий в Монголию является продолжением видения премьер-министра по возрождению отношений со странами, с которыми у Индии были культурные и духовные связи. столетия назад.

И сегодня по всей Монголии начался святой праздник Бурхан Багшийн Дүйцэн өдөр или Весак — Будда Пурнима.

Капилавасту (пали: Kapilavatthu; хинди कपिलवस्तु, урду کپیلوتتھ‎) — столица царства шакьев, о которой рассказывается в житийной литературе, посвящённой Сиддхартхе Гаутаме (принцу царства шакьев, будущему Будде). Считается, что Сиддхартха Гаутама провёл здесь первые 29 лет своей жизни.

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