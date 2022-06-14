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Монголия и Филиппины договорились активизировать оборонное сотрудничество

CentralAsia (MNG) -  Филиппины и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать сотрудничеству в области обороны между двумя странами, — пишут филиппинские СМИ.

Министр обороны Делфин Лоренцана провел двустороннюю встречу со своим монгольским коллегой Сайханбаяр Гурсэд 10 июня на полях диалога Шангри-Ла в Сингапуре, где они позже подписали меморандум о взаимопонимании, сообщило в понедельник министерство национальной обороны.

Меморандум о взаимопонимании направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в области политики обороны и безопасности, военного образования и обучения, наращивания потенциала, операций по поддержанию мира, гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия, оборонной промышленности и логистики, исследований и технологий, а также в других областях, согласованных обеими сторонами.

Две страны ранее обсуждали укрепление связей в области обороны в 2018 году, когда Лоренцана был в Монголии на Азиатской министерской конференции по снижению риска бедствий.

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