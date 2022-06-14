Лидерство и опыт Монголии в борьбе с COVID-19 передаются другим странам, — Такеши Касаи

Такеши Касаи

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ принял Генерального директора Региона Западной части Тихого океана ВОЗ Такеши Касаи.

В апреле этого года отмечалось 60-летие сотрудничества между Монголией и Всемирной организацией здравоохранения. Премьер-министр поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения, в том числе Региональный центр Западной части Тихого океана, и Постоянное представительство Монголии, которые тесно сотрудничали в развитии современной системы здравоохранения в Монголии на протяжении последних 60 лет.

Премьер-министр отметил, что правительство уделяет особое внимание вакцинации всех граждан от пандемии COVID-19, и что ВОЗ поддержала программу KOVAX и дипломатические усилия с правительствами стран-производителей вакцины.

Региональный директор ВОЗ для Западной части Тихого океана, поблагодарил правительство Монголии и сектор здравоохранения от имени своих стран-членов, и сказал, что организация поделилась лидерством и опытом Монголии с другими странами-членами.

Во время COVID-19 мир понял, что когда здоровье находится под угрозой, все находится под угрозой. Очень важно, чтобы Монголия охватывала своих граждан профилактическим обследованием после COVID-19. Г-н Такеши Касаи сказал, что правительство Монголии имеет большой образцовый опыт.

Мы должны уделять всестороннее внимание сфере здравоохранения. Он выразил свою поддержку и содействие реформам и инвестициям правительства Монголии в сектор здравоохранения.

«Мы приняли участие в мероприятии «Walk the Talk» с Министерством здравоохранения Монголии и его филиалами и встретились с представителями организаций здравоохранения. Они были очень заняты во время COVID-19, но гордились тем, что полны новых идей и инициатив, — сказал Такеши Касаи.

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