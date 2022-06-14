Монголия лидирует по количеству миротворцев на душу населения в Азии

CentralAsia (MNG) - Вооруженные силы Монголии насчитывают более 800 военнослужащих, служащих в миротворческих миссиях ООН, включая мотострелковый батальон, штабного офицера, начальника штаба и офицера военного наблюдателя, и являются 24-м по величине военным донором Организации Объединенных Наций в мире.

С 2006 года 872 женщины-офицера и командира служили штабными офицерами, военными наблюдателями и военнослужащими в миротворческих операциях ООН.

Из более чем 120 стран мира в Монголии самое большое количество женщин-военнослужащих в мире, заняв 17-е место и лидирует по количеству миротворцев на душу населения в Азии.

Президент Монголии, Главнокомандующий Вооружёнными Силами У.Хурэлсух в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН объявил о проведении Международной конференции женщин-миротворцев в июне 2022 года в Улан-Баторе.

Международная конференция женщин-миротворцев пройдет в Улан-Баторе 16-18 июня 2022 г. В ней примут участие около 60 делегатов из 31 страны и более 20 монгольских миротворцев, которые обсудят проблемы, с которыми они сталкиваются, и передовой опыт.

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