экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия лидирует по количеству миротворцев на душу населения в Азии

CentralAsia (MNG) -  Вооруженные силы Монголии насчитывают более 800 военнослужащих, служащих в миротворческих миссиях ООН, включая мотострелковый батальон, штабного офицера, начальника штаба и офицера военного наблюдателя, и являются 24-м по величине военным донором Организации Объединенных Наций в мире.

С 2006 года 872 женщины-офицера и командира служили штабными офицерами, военными наблюдателями и военнослужащими в миротворческих операциях ООН.

Из более чем 120 стран мира в Монголии самое большое количество женщин-военнослужащих в мире, заняв 17-е место и лидирует по количеству миротворцев на душу населения в Азии.

Президент Монголии, Главнокомандующий Вооружёнными Силами У.Хурэлсух в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН объявил о проведении Международной конференции женщин-миротворцев в июне 2022 года в Улан-Баторе.

Международная конференция женщин-миротворцев пройдет в Улан-Баторе 16-18 июня 2022 г. В ней примут участие около 60 делегатов из 31 страны и более 20 монгольских миротворцев, которые обсудят проблемы, с которыми они сталкиваются, и передовой опыт.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане 70 процентов предложений о внесении изменений в Конституцию поступили от молодежи
  • В Пекине выявили новый очаг COVID-19 в «престижной» части города
  • Литва закупила для Украины шесть дронов на €990 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com