Китайская сторона подтвердила готовность уделять приоритетное внимание визиту президента Монголии в КНР

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 13 июня 2022 года принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии Цай Вэньруй.

Посол передал письмо китайского лидера и пожелал от его имени процветания Монголии. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем письме подчеркнул важность развития дружественных отношений между Монголией и Китаем и выразил готовность работать вместе, чтобы вывести отношения и сотрудничество на новый уровень.

Китайская сторона вновь подтвердила готовность уделять приоритетное внимание визиту Президента Монголии в Китай.

Посол Цай Вэньруи подчеркнул, что даже в период пандемии во всех сферах развиваются отношения дружбы и сотрудничества, укрепляется политическое взаимодоверие, расширяются гуманитарные связи, крепнет дружба между двумя народами, расширяется сотрудничество по международным и региональным вопросам.

Он высоко оценил национальное движение Монголии «Миллиард дерево», инициированное президентом Ухнаа Хурэлсухом, за его ценный вклад в защиту окружающей среды во всем мире и борьбу с изменением климата.

Президент Хурэлсух Ухнаа поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за приветствия и передал ответное письмо послу. В условиях, когда международная обстановка нестабильна и пандемия не утихла, Монголия привержена активному расширению отношений и сотрудничества с Китаем в рамках своих внешнеполитических приоритетов, — сказал Хурэлсух.

Он также поблагодарил правительство Китайской Народной Республики за предоставление Монголии лекарств, предметов медицинского назначения и оборудования на сумму 31 млн юаней во время пандемии.

Президент Хурэлсух Ухнаа выразил готовность сотрудничать с Китаем во всех аспектах борьбы с изменением климата и его негативными последствиями, как это было согласовано с председателем КНР Си Цзиньпином в предыдущем телефонном разговоре.

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