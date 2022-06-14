Раньше зарубежного меда в магазине было много, а монгольского был только один, а сейчас наоборот, — Ибукуро Томоко

Ибукуро Томоко

CentralAsia (MNG) - Национальное статистическое управление завершило подготовку к двухгодичной сельскохозяйственной переписи. Перепись охватит все предприятия, работающие в секторе.

ИА Gogo.mn поговорило с Ибукуро Томоко, генеральным директором «Михачи», о специфике пчеловодческой отрасли и важности сельскохозяйственной переписи.

- Давайте поговорим о том, сколько лет вы работаете в пчеловодстве и как начинали свою карьеру.

- В этой сфере я восьмой год. Я была журналистом, которая готовила новости из Монголии и отправляла их в свою медиаорганизацию в Японии. В рамках этой работы, при подготовке программы под названием «Знакомство с пчелами в мире», у меня была возможность изучить монгольских пчел и подготовить номер для подробного ознакомления с отраслью. В настоящее время в компании «Михачи» работает 11 штатных сотрудников, а всего в компании 22 сотрудника.

- Когда вы впервые начали работать в этой сфере, поначалу у вас были какие-то трудности?

- Даже наоборот. Сначала было интересно и красиво (смеется). Несмотря на то, что я только начинала работать в этой области, я многого не замечала, и вызовы казались мне новыми.

- Сколько пчелиных улей у вас сейчас? Сколько живут пчелы?

- Насчитывается более ста пчелиных семей или 50-60 тысяч пчел. Одна коробка называется семьей. Летом пчелы растут очень быстро, а в холодную погоду немного умирают естественным образом. Летом рабочие пчелы живут 45 дней, самцы — 2—3 месяца, зимние — полгода, пчеломатки — 4—5 лет.

- Каковы особенности пчеловодства в агропромышленном комплексе?

- В других сельскохозяйственных отраслях животных убивают, а их мясо используют в пищу, а шкуры — на производстве, а в пчеловодстве чем дольше живет пчела, тем больше она приносит потомства. Опытные пчелы производят в среднем 50-60 кг меда в день.

- Интересно, много женщин работают в пчеловодстве?

- Да, в этой сфере много участия женщин. Но с другой стороны, мы хотим увеличить участие и активность мужчин. Например, мы должны переезжать ночью. Кочуем минимум три раза за лето. Предстоит проделать много работы, от перемещения и укладки тяжелых ящиков. Поэтому я думаю, что в будущем необходимы небольшие инновации, учитывая, что много женщин работают в этой сфере. Например, ящики могут быть изготовлены из пенопласта или экопластика.

- Вы упомянули выше о необходимости инноваций и новаций в этой области. Как вы обращаете на это внимание?

- Мы реализуем проект, который идентифицирует и доказывает происхождение монгольских пчел и продуктов пчеловодства. Это делается и в мясной отрасли. Одним словом, показывает сколько пчел и где, а также состояние, наличие и пропускную способность пастбищ. Нам нужны правила пчеловодства, и важно иметь правила и положения. Например, необходимо указать, сколько пчелиных семей должно быть на участке? Я думаю, что для этого важна сельскохозяйственная перепись.

- Есть ли поддержка и помощь со стороны государства в этой сфере?

- Откровенно говоря, в этой сфере слишком большая поддержка со стороны государственных и международных организаций. Не скрываю свои опасения, что их перегрузят большой поддержкой со стороны государств и что они не смогут развиваться самостоятельно. Поэтому компаниям этого сектора важно развиваться самостоятельно.

- Как вы думаете, насколько изменилась и развилась индустрия пчеловодства с тех пор, как вы начали восемь лет назад?

- Восемь лет назад, когда я зашла в большой магазин, там было много иностранного меда и только один монгольский мед. Сейчас, наоборот, монгольского меда больше, а зарубежной продукции стали меньше. Отсюда можно определить, как развивается сектор пчеловодства Монголии.

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