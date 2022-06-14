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В Улан-Баторе журналисты протестовали против действий сотрудников полиции

CentralAsia (MNG) -  9 июня журналистка телеканала «Парламент» Г. Гэрэлмаа подвергалась нападению со стороны полиции района Хан-Уул во время прямой трансляции с курорта Дугуй Цагаан.

Владелец курорта был арестован полицией, так как владелец протестовал против решения городских властей.

За это время сотрудники полиции изъяли у журналистки смартфон и фотоаппарат, удалили некоторые фото и видео со смартфона и фотоаппарата, а также несколько раз ударили журналистку по животу.

Накануне на главной площади Улан-Батора журналисты организовали мирную демонстрацию против действий сотрудников милиции, необоснованно задержавших журналиста на шесть часов.

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