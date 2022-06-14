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Монгольские пограничники построят «зеленую стену» вдоль границы Монголии и Китая

CentralAsia (MNG) -  Погранслужба Монголии планирует построить «зеленую стену» вдоль своей границы в рамках инициированной президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа национальной кампании «Миллиард деревьев» по борьбе с опустыниванием.

В целях защиты от стихийных бедствий, таких как пыльные бури и миграция песков, на 960 га в приграничной зоне будет посажено 6,9 млн деревьев, выращенных в питомнике «Агропарк питомника Баянчандмани» в аймаке Төв. В дальнейшем эта цифра увеличится до 16 млн деревьев.

Кроме того, для обеспечения 16 миллионов деревьев, необходимых для посадки деревьев и строительства зеленых стен вдоль границы, в 24 частях Пограничных войск создан «Деревопитомник», а в пяти частях создан агропарк.

Общенациональная кампания по посадке деревьев была официально запущена в прошлом году, когда президент Монголии У. Хурэлсух заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна намерена бороться с изменением климата и опустыниванием. В программу правительства Монголии на 2020-2024 годы включен ряд важных мер, включая восстановление поврежденного леса и увеличение площади лесов до 8,6%. Согласно последним данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в настоящее время опустыниванию подвержено около 77 процентов территории страны.

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