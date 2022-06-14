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Готовится издание глоссария терминов Конституции Монголии на монгольском и английском языках

CentralAsia (MNG) -  Накануне председатель Конституционного суда Монголии Н.Чинбат встретился с Феликсом Гленком, главой представительства Фонда Ханнса-Зайделя в Монголии.

В ходе встречи они выразили поддержку дальнейшему укреплению отношений между Конституционным судом Монголии и Фондом Ханнса-Зайделя и обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.

Они также обменялись мнениями о публикации глоссария монгольских конституционных терминов на монгольском и английском языках, знакомстве с Конституционным судом Германии, совместном обмене информацией и опытом. Они также договорились сотрудничать в переводе и публикации решений Конституционного суда Монголии.

С 1995 года Конституционный суд Монголии реализует проект с Фондом, и сотрудничество между Конституционными судами двух стран развивается на постоянной основе.

Фонд Ханнса Зайделя (Hanns-Seidel-Stiftung) – политический фонд, учреждённый в 1967 г. и названный по имени бывшего баварского премьер-министра и председателя партии ХСС Ханнса Зайделя. Занимается политобразованием. Целевыми группами программ стимулирования являются студенты и аспиранты немецких университетов и специализированных вузов, занимающиеся общественно-политической деятельностью, молодое поколение журналистов, а также студенты и молодые учёные зарубежных стран, стажирующиеся или обучающиеся в Германии.

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