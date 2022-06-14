Президент Турции Эрдоган объявил о начале укладки газопровода в Черном море

CentralAsia (KG) - В Турции началась укладка трубопровода на дне Черного моря. Газ с месторождения Сакарья начнет поступать турецким потребителям уже в первом квартале 2023 года Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска в море первой трубы для доставки природного газа. Об этом сообщает «Коммерсант».

Господин Эрдоган сообщил, что Турция планирует выйти на максимальный уровень добычи природного газа на месторождении Сакарья к 2026 году. На первом этапе будет добываться около 10 млн куб. метров газа в сутки.

Общий объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море составляет 540 млрд куб. м. К системе добычи, которая будет создана на месторождении Сакарья, первоначально будет подключено от шести до десяти скважин. Годовой показатель добычи составит 3,5–4 млрд куб. м. Ожидается, что наивысший уровень добычи газа в Черном море будет достигнут в 2027–2028 годах — 40 млн куб. м в сутки и около 15 млрд куб. м ежегодно.

Президент Турции заявил, что открытие месторождения было осуществлено полностью за счет внутренних ресурсов страны. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара рассматривает энергетику как ключ к региональному сотрудничеству, а не как «арену для напряженности и противостояния» (цитата по Anadolu).

Месторождение Сакарья было открыто в 2020 году. В апреле 2022 года Анкара сообщила, что собирается вложить в разработку новых газовых месторождений около $10 млрд.

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