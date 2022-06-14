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В Стамбуле обменялись мнениями о новых возможностях монголо-турецкого делового сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  Национальная торгово-промышленная палата Монголии организовала «Турецко-монгольский бизнес-форум» в Стамбуле.

В нем приняли участие более 30 представителей из 15 строительных, горнодобывающих, кашемировых, кожевенных, медицинских, мясных продуктов, торговли продуктами питания, транспортных и логистических компаний из Монголии, а также более 40 представителей аналогичных отраслей из Турции.

По состоянию на 2021 год Монголия экспортировала в Турецкую Республику орехи, козьего мяса и козьей кожи на сумму 2,8 миллиона долларов, что составляет 0,04 процента от общего объема экспорта Монголии. Турецкая Республика экспортировала строительные материалы, товары для здоровья и красоты, оборудование, бытовую технику, мебель и одежду на сумму 71,2 млн долларов США, что составляет 1,04 процента от общего объема импорта Монголии.

До пандемии, в 2019 году, Монголию посетили более 1000 туристов из Турецкой Республики и более 10 000 туристов из Монголии в Турцию.

«Национальная торгово-промышленная палата Монголии (НТППМ) намерена и далее расширять монголо-турецкое торгово-деловое сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество с Ассоциацией палат и товарных бирж Турции и партнерами Турецкой Республики, реализовывать совместные проекты и программы, увеличивать инвестиции и сотрудничество между предпринимателями Мы будем тесно сотрудничать для расширения, облегчения торговли и решения насущных вопросов транспорта и логистики», – сказал О.Амартүвшин, глава НТППМ.

За форумом последовало мероприятие B2B, на котором предприниматели с обеих сторон обменялись мнениями о новых возможностях делового сотрудничества.

источник: НТППМ

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