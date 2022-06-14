В Узбекистане мужчина забил до смерти железным прутом свою невестку и её мать

CentralAsia (UZ) - В городе Нукусе мужчина в ходе ссоры убил свою невестку и её мать. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Каракалпакстана.

Сообщается, что 10 июня между жительницей С.К. и её свёкром Е.С. произошел конфликт, в результате женщина ушла в дом своей матери.

11 июня примерно в 14:00 ч. молодая женщина вернулась в дом свёкра со своей матерью и женой брата, чтобы забрать двухлетнего ребенка, оставшегося с дедушкой. В результате между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина избил до смерти свою невестку и её мать железным прутом.

После этого мужчина накинулся на третью родственницу и несколько раз ударил ее железным прутом по лицу, голове и другим частям тела, но женщине удалось сбежать. Она была госпитализирована в районное медицинское объединение с тяжелыми травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «a» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса, мужчина задержан. В настоящее время прокуратурой Республики Каракалпакстан ведется следствие.