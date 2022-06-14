«КамАЗ» будет поставлять автобусы и электробусы в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Российская компания «КамАЗ» намерена поставлять автобусы и электробусы в Узбекистан. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает «Татмедиа».

«В Узбекистане открыты автоцентр «КамАЗ», линия сборки. И, конечно же, у «КамАЗа» есть желание поставить автобусы и электробусы, которые как в Москве, там 80% электробусов производства «КамАЗ», — сказал Минниханов.

Сообщается, что у электробусов увеличенная дальность хода — свыше 80 км, а также полностью электрический отопитель. Это значит, что они не осуществляют выбросы в атмосферу.

Также Минниханов отметил, что в Узбекистане представлены ведущие татарстанские компании. Компания «Татнефть» открывает в Узбекистане свои автозаправочные станции и реализует шинную продукцию.

В сентябре стало известно, что девять автозаправок «Узбекнефтегаза» планируют передать «Татнефти». Ожидается, что российская компания реконструирует АЗС, после чего они начнут работать под брендом «Татнефть».