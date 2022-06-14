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В Доме Национальной Ассамблеи Республики Корея успешно завершилась церемония открытия монгольской книги

CentralAsia (MNG) -  В Доме Национальной Ассамблеи Республики Корея успешно завершилась церемония открытия книги монгольского общественного деятеля Тэрбишдагва Дэндэв «Потаенная колыбель в степи». Книга переведена на немецкий и корейский языки и является настоящей работой по популяризации страны за рубежом.

В мероприятии приняли участие спикер Национальной ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пью, вице-спикер Национальной ассамблеи г-жа Ким Ён Чжу, председатель корейско-монгольской парламентской группы Ким Ду Гуан и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Корея Э.Сарантогос, представители монголов, проживающих и работающих в Республике Корея, всего участвовало 400 человек, включая корейцев, интересующихся Монголией.

На открытии этой книги, пропагандирующей монгольскую родину, в Доме Национальной Ассамблеи Республики Корея прозвучал Государственный гимн Монголии.

Выступая на открытии книги, спикер Национальной ассамблеи Республики Корея Ким Джин Пью сказал: «Прошло 32 года с тех пор, как наши две страны установили дипломатические отношения. «Отношения между двумя странами будут и впредь сближаться».

Под бурные аплодисменты к гостям обратился бывший вице-премьер-министр Монголии Д.Тэрбишдагва, который пригласил их прочитать его книгу и посетить в Монголию.

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