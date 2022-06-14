Узбекистан ведет переговоры с «Росатомом» по стоимости строительства АЭС

CentralAsia (UZ) - Узбекистан ведет переговоры с Росатомом об оптимизации стоимости строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

На брифинге в Ташкенте 13 июня представитель Минэнерго сообщил, что Шерзод Ходжаев отметил, что с самого начала предполагаемым стратегическим партнером Узбекистана по этому проекту была выбрана корпорация «Росатом», с которыми проведены некоторые изучения и изыскания. В то же время он признал, что «есть определенные нюансы», и подчеркнул высокую стоимость предлагаемого проекта.

«Выбрано место, выбрана технология станции, и есть стоимость, которая исходит от процесса адаптации этой технологии к этой площадке. У нас пока нет соглашения о стоимости. Потому что на наш взгляд это очень дорого. Необходимо оптимизировать стоимость проекта», – отметил замминистра.

Обсуждая экономические аспекты строительства АЭС, Ходжаев сказал, что конечной целью правительства является снижение себестоимости продукции.

«То есть, говоря простым языком, – во сколько нам обойдется энергия, которая произведена на этой АЭС? Будет ли она конкурентной по сравнению с другими источниками? Если нет, то вывод очевиден. Если да, то это то, что мы должны реализовывать», – отметил он.

По словам чиновника, желающих построить АЭС много, но при выборе партнера следует учитывать не только фактор строительства станции, но и ее 50-60 лет эксплуатации, а также вывод из эксплуатации.

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС по российскому проекту было подписано 7 сентября 2018 года главами правительств России и Узбекистана. В соответствии с соглашением планируется возвести станцию из двух энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 31 мая 2019 года стало известно, что приоритетной площадкой размещения АЭС определена местность в Джизакской области вблизи озера Тузкан, воду из которого предполагается использовать для охлаждения реакторов.